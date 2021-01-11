Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.

GÜNDEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI ELE ALINACAK

Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.

Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.