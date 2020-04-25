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25.04.2020 - 10:16 | | İHA

Son dakika: Dışişleri açıkladı! 40 bin vatandaş geldi...

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını çerçevesinde dünyadaki son durumu değerlendirdi. Bakanlık krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini duyurdu.

Son dakika: Dışişleri açıkladı! 40 bin vatandaş geldi...

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını ile mücadelede krizin başından itibaren 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. Yurt dışında vefat eden Vatandaşlarımız 23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir” denildi.

Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlarSamsun’un Ambartepe ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallelerinde oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.
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