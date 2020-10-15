Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
Zeynep Aslan son yolculuğuna uğurlandıİzmir'in Çiğli ilçesinde, dün akşam saatlerinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan (32), tali yoldan çıkan bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi ve Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Aslan, bisikletli arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.