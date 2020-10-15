Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.