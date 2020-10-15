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15.10.2020 - 18:02 | | DHA

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

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