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10.11.2020 - 09:39 | | AA

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a tebrik

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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