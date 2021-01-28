MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor
ABONE OL
28.01.2021 - 11:19 | | DHA

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldıTürk Hava Kuvvetleri'ne ait KC135R tanker uçağı, ilk kez bir gece görevi esnasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı

Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İŞKUR, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İŞKUR, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Sıradaki Haber