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15.03.2020 - 15:39 |

Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Dışişleri'nde tüm izinlerin kaldırıldığını söyledi.

Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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