Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.