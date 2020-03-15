15.03.2020 - 15:39 |
Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Dışişleri'nde tüm izinlerin kaldırıldığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.