Son dakika eğitim haberleri | Bakan Selçuk duyurdu: Önemli mesafe katettik!

Bakan Selçuk'un paylaşımı şöyle:

2023 Eğitim Vizyonu’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik. Uluslararası araştırmalarda bayrağı yukarıya taşıyan mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerime yürekten teşekkürler. Emeğinize sağlık.