Son dakika... Engin Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılacak mı? 1 yıldan fazla ceza alırsa...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugün yayınlanan yazısının, 'Engin Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılacak mı' başlıklı bölümü şöyle:

Meclis’e iktidar kulisinden girdim, muhalefet kulisinden çıktım.

Milletvekilleriyle sohbet ettim, Genel Kurul’daki görüşmeleri izledim.

Milletvekilleri sorduğunda “Hasar tespit çalışmaları yapıyorum” dedim. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız, dün sabah elindeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yüzünde şişmeler olanlar, bacaklarında ve ayaklarında ezikler ve morartılar bulunanlar vardı. Kadın milletvekillerinin kavgasının ise erkekleri aratmadığı konuşuluyordu.

Bir gün önceki kavgadan sonra Meclis’te sakin bir hava vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve grup başkanvekilleri gerilimi düşürmek için yoğun bir çaba içindelerdi. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök söz alıp yakınları vefat eden AK Parti milletvekillerine başsağlığı dileklerini iletti. Bu tür jestler, Meclis’te gerginliğin azalmasına katkı yaptı. Ancak bu hava Engin Özkoç krizinin aşıldığı anlamına gelmesin. AK Partililer Erdoğan’ın hukukunu korumakta kararlılar. Dün gün boyu Özkoç’un dokunulmazlığıyla ilgili tartışmalar yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç hakkında düzenlenen fezlekenin Meclis’e sevk edildiğini açıkladı. AK Parti’deki hava, Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde. Anayasa’nın 83. maddesine göre Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nda ise salt çoğunlukla dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınabilecek. Eğer Engin Özkoç yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis’te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülecek.

AK Parti’de, Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı’na hakareti fevri bir hareket olarak görülmüyor. Çünkü CHP bir süredir muhalefet tarzını değiştirdi. Bir anlamda savunmadan taarruza geçti. Kılıçdaroğlu’nun “Şahsıma ve partimize hakaret edildiğinde aynı kelimelerle ve misliyle yanıt verilecek” diye talimat verdiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasından sonra Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın ortak değerlendirmesinin ardından o çirkin açıklamanın yapıldığı söyleniyor. Engin Özkoç’un Erdoğan’a hakaret ettiği basın toplantısından sonra AK Parti’de tansiyon yükselmişti. Bir de üstüne üstlük yapılan telkinlere rağmen Engin Özkoç’un Genel Kurul’da kürsüye çıkmasıyla birlikte kavganın fitili ateşlenmiş oldu. Kavga Meclis’e yakışmadı.

İsmet Paşa da bir dönem asker çizmelerini giymiş, savunmadan taarruza geçmişti. Şimdi CHP de yeniden çizmeleri giyip savunmadan taarruza geçti. Ancak yerel seçimler öncesinde uzlaşmaya açık, kucaklayıcı dil kullanan bir CHP vardı. İstanbul ve Ankara’yı bu dille kazandı. CHP, 1 ay önce yapılan PM toplantısında alınan “sertleşme kararıyla” farklı bir faza geçti. Yerel seçimdeki makyaj hızla dökülüyor.