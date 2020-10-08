Son dakika! Erdoğan 'kısa bir hatırlatma' deyip paylaştı: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.







Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."







OLAY

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' şeklinde bir iddiada bulundu. Karşılamaya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda böyle bir durumun gerçek dışı olduğu görüldü.