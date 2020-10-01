Son dakika.... Erdoğan'dan AK Parti MYK'da kritik uyarı! İzin verilmemeli

Yaklaşık iki saat süren MYK toplantısında ve Erdoğan’ın ardından bazı parti kurmaylarıyla yaptığı dar kapsamlı görüşmelerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar gündeme geldi. Toplantılarda, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010’da imzalanan “Stratejik Ortaklık” anlaşması çerçevesinde Azerilerin askeri yardım talebi halinde bu yardımın verilebileceği ifade edildi. Ancak, bugüne kadar Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliği anlaşmaları uyarınca Azerbaycan’da pek çok askeri tatbikat yapıldığı; bu tatbikatlar vesilesiyle Türkiye’nin teknolojik ve stratejik olarak askeri birikimini zaten Azerbaycan’a aktardığı ve şimdilik Azerilere asker ya da teçhizat desteği gibi bir ihtiyacın söz konusu olmadığı belirtildi.

‘Uyanık olun’

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu ifade edilerek, Ermenistan’ın işgalini sonlandırmadığı sürece tehlikede olan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün en güçlü şekilde savunulacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olun. Bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli” dediği de öğrenildi.