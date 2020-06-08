Son dakika! Erdoğan'dan Ayasofya talimatı! Kararname üzerinde çalışmalar başladı

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

AK Parti MYK toplantısında Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması konusu gündeme gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin” diye talimat verdiğini paylaşmıştım. Ayasofya konusu çok önemli olduğu için süreci takip etmeye çalışıyorum. Henüz bir süreç başlamış değil. Ancak edindiğim izlenim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması konusunda ciddi olduğu yönünde.

Bugünden yarına bir karar beklenmiyor. Ancak çok uzun olmayan bir süre zarfında bu kararın netleşeceği söyleniyor. Bu aşamada bir tarih verebilecek bir bilgiye sahip değilim. Ancak Erdoğan’ın Ayasofya konusunu ciddi olarak düşündüğü ve çok uzun olmayan bir süre sonunda cami olarak ibadete açılmasının mümkün olduğu söyleniyor. Ayasofya’da zaten ezan okunuyor. Bu uygulamayı da Erdoğan başlatmıştı. Tek eksik, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması. 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıldönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması milli heyecana yol açmıştı. İktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan, vatandaşlarımız Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasını desteklemişti.

YUNANİSTAN’IN TAVRI RAHATSIZ ETTİ

Fethin 567’nci yılında Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasına Yunanistan’ın gösterdiği tepki, Ankara’da rahatsızlığa yol açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kuran-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?” diye tepki göstermişti.

MİLLETİMİZ KARAR VERİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ayasofya konusunda kararı milletimizin vereceğini belirterek, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet’te olduğu gibi. Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir” dediği ifade edildi.

KARARNAME İPTALİ YETERLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Arkadaşlarımız hukuki boyutuyla ilgili bir çalışma yapıp getirsinler” talimatı üzerine hukuki bir çalışma başlatıldı. 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadethane olarak tekrar açılması için bu kararnamenin iptal edilmesinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor.