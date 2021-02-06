06.02.2021 - 14:13 |
Son dakika! Fahrettin Altun açıkladı: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyon destek
Gelen bir son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın kişiden destek geldiğini duyurdu.
Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:
Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!