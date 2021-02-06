Son dakika! Fahrettin Altun açıkladı: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyon destek

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!