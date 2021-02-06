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06.02.2021 - 14:13 |

Son dakika! Fahrettin Altun açıkladı: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyon destek

Gelen bir son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın kişiden destek geldiğini duyurdu.

Son dakika! Fahrettin Altun açıkladı: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyon destek

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle: 

Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!

Son dakika Fahrettin Altun açıkladı: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyon destek

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