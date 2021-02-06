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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki
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06.02.2021 - 10:15 |

Son dakika! Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki

Gelen bir son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına sansür getirmesi hakkında sert ifadeler kullandı. Altun paylaşımında, "Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Son dakika! Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki

Altun'un paylaşımlarından satır başları:

Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.

Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.

Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.

Son dakika Fahrettin Altundan Twittera sert tepki

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