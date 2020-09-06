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06.09.2020 - 12:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fuat Oktay'dan 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC tarafından gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, son dakika olarak yaptığı açıklamayı sosyal medyadan duyurdu.

Son dakika... Fuat Oktay'dan 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.

Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.

Son dakika... Fuat Oktaydan Akdeniz Fırtınası açıklaması

Son dakika... Fuat Oktaydan Akdeniz Fırtınası açıklaması

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