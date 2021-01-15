15.01.2021 - 14:55 | | AA
Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı
Gelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı.
Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Seçim barajında flaş ayrıntı! 600 vekile 600 bölge...Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesinin ardından üzerinde çalışma yapılan en önemli başlıklardan biri siyasi partiler kanunuyla birlikte seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemeler. AK Parti'de çalışmalar ne aşamada? Ayrıntıları CNN Türk editörü Kıvanç El aktardı...