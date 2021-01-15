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15.01.2021 - 14:55 | | AA

Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Gelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı.

Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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