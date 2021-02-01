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01.02.2021 - 17:35 |

Son Dakika... Ankara'da kritik toplantı başladı! Gündemde kısıtlamalar var...

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son Dakika... Ankara'da kritik toplantı başladı! Gündemde kısıtlamalar var...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumun ardından, kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemlerin esnetilmesine ya da aynen devam ettirilmesine karar verilecek.

TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ

Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

REFORM SÜRECİ DE MASADA

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde.

İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

AB VE ABD BAŞLIKLARI DA MASADA OLACAK

Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.

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