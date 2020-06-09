Son dakika...Gözler Erdoğan'da! Sokağa çıkma yasağına 'esnetme' geliyor

“Sosyal mesafeli” ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek. Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri gözden geçirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

LİBYA

Toplantıda Erdoğan, geçen hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgi verecek. Bunun dışında Doğu Akdeniz’deki durum, Suriye ve İdlib’teki gelişmeler de değerlendirilecek.