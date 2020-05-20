MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde
ABONE OL
20.05.2020 - 14:41 |

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katılıyor

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nin  ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Hakim ve Savcı'nın asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.

Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrinize vermemenizi istiyorum.

İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir. Sizin esas göreviniz sessiz sedasız üzerinize düşeni yapmaktır. Üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, attığınız her adımda verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. 

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız.

 

Bursa'yı basan yılanlar vatandaşı korkuttuBursa'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dün İznik ilçesinde bir vatandaşın iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarına dolanmış halde bir başka yılan görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özkan Uğur ne kanseri? Özkan Uğur nereli, kaç yaşında?

Özkan Uğur ne kanseri? Özkan Uğur nereli, kaç yaşında?

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

BİM aktüel ürünler kataloğu! 20 Mayıs Çarşamba! BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu! 20 Mayıs Çarşamba! BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var?

Sıradaki Haber