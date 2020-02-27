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27.02.2020 - 20:28 | | AA

Son dakika haberi! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu." ifadeleri yer aldı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin İdlib konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib’deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye’nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya’daki durumu ele aldı.” ifadesini kullandı.

İdlib’deki duruma ilişkin ise Gleason, “Başkan Trump’ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.

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