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21.03.2020 - 21:14 |

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

Ayrıntılar geliyor...

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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