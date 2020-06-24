MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Salgın sürecinde hiçbir şantiyemiz kapanmadı
ABONE OL
24.06.2020 - 20:32 | | AA

Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Salgın sürecinde hiçbir şantiyemiz kapanmadı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık"

Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Salgın sürecinde hiçbir şantiyemiz kapanmadı

Ayrıntılar geliyor...

Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün (24 Haziran) koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüs ölü sayısı kaç oldu?

Bugün (24 Haziran) koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüs ölü sayısı kaç oldu?

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Son dakika... Türkiye'de 2. dalga mı yaşanıyor? Virüs yazın etkili olacak mı? Bakan Koca tek tek açıkladı

Son dakika... Türkiye'de 2. dalga mı yaşanıyor? Virüs yazın etkili olacak mı? Bakan Koca tek tek açıkladı

Sıradaki Haber