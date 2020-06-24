24.06.2020 - 20:32 | | AA
Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Salgın sürecinde hiçbir şantiyemiz kapanmadı
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık"
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Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."