Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan corona virüs açıklaması: Testi sonucu pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Bakan Soylu açıklamasında sosyal medyadaki provokasyonlara da değinerek, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." ifadelerini kullandı.



Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik.



Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü.



Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.



Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı.



Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz.