Son dakika haberi... Beştepe'deki corona virüs zirvesi! Okullar tatil edildi

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...



- Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.



- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.



- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.

- Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.



- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 23 Mart itibari ile öğrenciler evlerinden eğitim almaya devam edecek. Bakanlığımız bir alt yapı hazırladı.



- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.



- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.



- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.



- Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.



- Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz.



- Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı planlarını bir süre erteliyoruz.



- Dershaneler konusundaki tavsiyemiz, okullar ile beraber ara verme takvimine uymaları.



- Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil.



- Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.