Son dakika haberi... Beştepe'deki corona virüs zirvesi! Okullar tatil edildi
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'corona virüs Toplantısı' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın," İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi. Üniversiteler 16 Mart'ta 3 hafta tatil edilecek" açıklamalarında bulundu.
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...
- Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.
- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.
- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.
- Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.
- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 23 Mart itibari ile öğrenciler evlerinden eğitim almaya devam edecek. Bakanlığımız bir alt yapı hazırladı.
- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.
- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.
- Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.
- Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı planlarını bir süre erteliyoruz.
- Dershaneler konusundaki tavsiyemiz, okullar ile beraber ara verme takvimine uymaları.
- Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil.
- Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.