MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas telefonda görüştü
ABONE OL
25.04.2020 - 19:06 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas telefonda görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan-Abbas görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Yaralı karacayı sırtında taşıdıOrdu'nun Altınordu ilçesinde, Kadir Tekin (32) ve Ercan Ateş (30),  köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı karacayı sırtında taşıdı!

Yaralı karacayı sırtında taşıdı!

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

Kim Jong Un sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü son durumu ne?

Kim Jong Un sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü son durumu ne?

Sıradaki Haber