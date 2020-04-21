MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan kritik görüşme
ABONE OL
21.04.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Almanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildiAlmanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AFAD açıkladı: Ve sayı belli oldu! 14 günlük karantina süreleri sona erdi

AFAD açıkladı: Ve sayı belli oldu! 14 günlük karantina süreleri sona erdi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Sıradaki Haber