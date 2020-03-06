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06.03.2020 - 19:45 | | AA

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.

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