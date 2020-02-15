Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor sloganı ile bu çalışma kararlılıkla devam ediyor. Üye çalışmaları gerçekten zordur emek ve azim ister.



- Aktif siyasete başladığımdan beri yakından bu çalışmalara şahidim.



- AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylesek şaşırıyor.



- Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Hep söylediğim gibi hedefimiz. 83 milyon her bir ferdini bu büyük ailenin ferdi haline getireceğiz. Türkiye'nin en çok oy alan partisinin genel başkanı olarak tüm genel başkanlardan daha fazla il ve ilçe ziyaret ediyorum.









- Bu gece Pakistan'dan döndük. Orada çalışmalarımızı yaptık. AK Parti ulusal bir coğrafyaya değil, uluslararası bir coğrafya hitap eden bir parti.



- 2001 yılında kuruluşunu açıkladığımız AK Parti milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla kuruldu. AK Parti milletin partisidir. Burada kibir yok.



- Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız.



- AK Parti'nin sırtını yer getirmeye kimsenin gücü yetmeyecek.



- Yeni üye çalışmaları ve kongre çalışmaları ile sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki birer çarpan olarak artacak.



- Son seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz.









Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli ilçelerden yeni üyeleri arıyor. Erdoğan, Üsküdar ilçesinden Berfin Dağdelen isimli yeni AK Parti üyesi ismi arayarak sürpriz yaptı ve tebrik etti.







