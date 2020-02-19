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19.02.2020 - 19:13 |

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- Türkiye Özbekistan kardeşliği çok eskiye dayanan bir kardeşliktir.

-  Bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı.

- 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar


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