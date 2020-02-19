19.02.2020 - 19:13 |
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
- Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
- Türkiye Özbekistan kardeşliği çok eskiye dayanan bir kardeşliktir.
- Bugünkü temasımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 27 oranında arttı.
- 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçti.