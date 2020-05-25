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25.05.2020 - 19:00 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Gelen son dakika haberlerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

İMRAN HAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan telefon diplomasisi

Avcılar’da müziği duyan çocuklar sokağa indiAvcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı.
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