MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
ABONE OL
05.05.2020 - 04:11 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan YKS'ye hazırlanan gençlere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'YKS, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.' dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının mücadele ile geçtiğini belirterek, "Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gençlere seslendi.

"Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, YKS 2020'nin, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan YKS açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi... YÖK'ten flaş sınav açıklaması: Süre 165 dakikaya çıkarıldı
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi ) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (imsak) vakitleri

5 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan 2020 imsakiyesi ) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (imsak) vakitleri

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak (açılacak) ? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılış tarihi belirlendi!

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak (açılacak) ? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılış tarihi belirlendi!

Sıradaki Haber