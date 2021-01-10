Son dakika haberi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Sokak kısıtlaması...

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram yarın gerçekleştirilecek yılın ilk Kabine Toplantısı'na ilişkin şunları aktardı;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Şüphesiz ki önemli gündem maddeleri var. Ancak ana gündem maddesinin koronavirüs ile mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sunumun da çerçevesi olarak şunu aktarabiliriz... Özellikle koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aktarılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda özellikle Aralık başından beri sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyor Türkiye.

(Kısıtlamada değişiklik olur mu?)

İşte bu uygulamanın verilere etkisi ne şekilde. Özellikle il bazlı koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Vaka sayısındaki son durum ne? Tüm bunların geniş çaplı masaya yatırılmasını bekliyoruz. Kısıtlamalar da bir değişiklik olur mu? Kısıtlama takvimi nasıl şekillenir? İşte bununla ilgili de yarın toplantıda önemli bir başlık olduğunu söylemek mümkün.

(Aşı çalışmaları)

Bunun yanı sıra koronavirüs başlığıyla ilgili bir diğer önemli başlık ise; şüphesiz ki aşı çalışmaları. Çin'den gelen Sinovac aşısı Türkiye'de inceleniyor. Henüz incelemeler tamamlanmadı. İncelemelerle ilgili de aşıdaki toksikoloji incelemelerinin sonucuyla ilgili gelinen aşamada son durum ne? Şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne bu durumun da aktarılacağını söyleyebiliriz.

Aşıyla ilgili yapılan organizasyon da aslında Sağlık Bakanı tarafından aktarılacak. Bu kapsamda özellikle biliyoruz ki gelen ilk etapta 3 milyon gelen aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına kullanılacağını biliyoruz. Yani aşının incelemesinin yapılmasının ardından tüm Türkiye'ye aşı gönderilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir organizasyonda öncelikle sağlık çalışanları ardından da belirlenen aşı stratejisindeki kişilere göre de bu aşılama faaliyeti başlatılacak.

1 hafta sonra başlanması bekleniyor. Ancak önemli burada da incelemenin sonuçlanması ve bu sonuçlanmanın ardından Sağlık Bakanlığı aşıyla ilgili takvimlendirmeye başlayacak. İşte tüm bunlar da detaylı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne aktarılacak.

(AB ve ABD ile ilişkiler)

Kabine'deki bir diğer önemli başlık ise AB ve ABD ile ilişkiler olacak. Bu kapsamda özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son temaslarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ABD'de seçilmiş başkan Biden'ın göreve geldikten sonra izleyeceği yol haritası ve AB ile ilişkilerinin seyri de yine gündemde olacak.

Aynı zamanda ekonomide son gelişmeler ve hukuk ve reform çalışmaları da ele alınmasını bekliyoruz Kabine'de ve bu kapsamda atılacak adımlar da şüphesiz ki Kabine'de ele alınacak.