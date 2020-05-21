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21.05.2020 - 19:02 | | AA

Son dakika haberi... İçişleri duyurdu: Sosyal medyada provakasyon yapan 510 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika haberi... İçişleri duyurdu: Sosyal medyada provakasyon yapan 510 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.

PTT önündeki kuyruk metrelerce uzadıİstanbul Esenyurt'ta PTT önündeki sosyal mesafeli insan kuyruğu metrelerce uzadı. Sabah saatlerinden itibaren sırada bekleyen vatandaşlar diğer PTT şubelerinin de açılmasını istedi.
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