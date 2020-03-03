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03.03.2020 - 21:46 | | Ayşegül Kahvecioğlu

Son dakika haberi.. İdlib'den acı haber: 1 şehidimiz var

Son dakika gelen habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki kapalı oturumun ardından "1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız. " ifadelerini kullandı. Ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklaması geldi. Öte yandan edinilen bilgiye göre; 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi.. İdlib'den acı haber: 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!"

299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı ateş altına alınan hedeflerde rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiğini şu ifadelerle duyurdu: 

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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