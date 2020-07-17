Son dakika haberi! Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'te kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile Yükseköğretim Kanunu'nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali hakları emsalleri ile eşitleniyor.

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek. Yapılan ödeme nedeni ile Kurumun rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirkete, şirketlere rücu hakkı saklı tutuluyor.

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni koronavirüs salgını sebebiyle aksaması dolayısıyla, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilecek.

Otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla aynı ceza ve usullere tabi olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü ötelenecek.





"DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULUYOR"





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı.

Komisyonda İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.

Buna göre, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 17 üyeden oluşacak.



TSK KANUNU MECLİS'TE KABUL EDİLDİ



TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen teklif kapsamında, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.



TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek. Düzenleme ile Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak. Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.



HAFTA SONU İZİN HAKKI



Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin, rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade etmek için rütbe yaş hadleri artırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak. Düzenleme ile sözleşmeli erbaş ve erlerin teminin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması amacıyla da bir düzenlemeye gidiliyor. Görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.



DİSİPLİN KURULLARI



Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getiriliyor. Bu çerçevede TSK disiplin Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle sağlanması için disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceleyecek.



MEN CEZALARI ARTIRILIYOR



Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek. Teklifte disiplin amirlerine erbaş ve erlere hizmetten men cezası verme yetkisi tanındığından, disiplin amirlerinin rütbesine göre erbaş ve erlere verebilecekleri hizmetten men cezası süreleri belirlendi.





4 PARTİ'DEN ERMENİSTAN'A ORTAK KINAMA



TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurulda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamayı okudu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.





Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri alkışlarla destek verdi.





