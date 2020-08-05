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05.08.2020 - 22:03 | | AA

Son dakika haberi... Merakla beklenen rapor sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı belli oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Merakla beklenen rapor sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı belli oldu

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Merakla beklenen rapor sunuldu Cumhurbaşkanı Erdoğanın kararı belli oldu



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