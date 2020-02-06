Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...



- (Van'daki Ã§Ä±ÄŸ felaketi ve ElazÄ±ÄŸda'ki deprem) YaÅŸan hadiseler hepimizi derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r.Â



- Ä°Ã§iÅŸleri ve Ã‡evrecilik bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z Malatya'da bizzat sahadaydÄ±. Deprem sonrasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda ciddi mesafeler alÄ±ndÄ±.



- YÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyor.Â YaralarÄ±n sarÄ±lmasÄ± iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlar memnuniyet verici. Gidenleri getirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. YaÅŸanan felaketler ile gerekli tedbirler alÄ±nacak. Ä°lave tedbirler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak.



Ä°DLÄ°B'DE YAÅžANAN GELÄ°ÅžMELER



- Ä°dlib'de yaÅŸanan hadiseler yine Kabine'nin gÃ¼ndemindeydi. Biz Rusya ve Ä°ran ile 2 yÄ±ldÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye Cenevre'de devam eden sÃ¼recin de aktÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸmalara devam etmektedir.



- BÃ¶lgede artÄ±k yeni bir dÃ¶neme girmiÅŸ bulunuyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bunlarÄ± ortaya koydu. Rusya'dan bir askeri heyetin TÃ¼rkiye'ye gelmesini bekliyoruz.Â



-Â SoÃ§i ve Astana mutabakatlarÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi olarak belirlenen bÃ¶lgeler, bizim esas aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±nÄ±rlardÄ±r. DeÄŸiÅŸmesi sÃ¶z konusu deÄŸil.



- Yeni dÃ¶nemde askerlerimizin korunmasÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±lacaktÄ±r.



-Â Sivil ve askerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Rejim defalarca anlaÅŸmayÄ± ihlal etti. Her hatanÄ±n sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olacaktÄ±r. Askeri gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±z yerinde kalacak.



- Rejimin niyeti savaÅŸtÄ±r. Ä°nsanlarÄ± katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz TÃ¼rkiye olarak Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirmeye devam edeceÄŸiz.



- UluslararasÄ± topluma da Ã¶nemli sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Sivillerin korunmasÄ±, gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi gibi konularda sadece TÃ¼rkiye'nin sorumluluÄŸu gibi ifade etmek doÄŸru deÄŸildir. Konu sadece bizimle ilgili deÄŸil.Â



- Almanya'nÄ±n oradaki yerleÅŸim ile ilgili bir katkÄ±sÄ± oldu. Bunun diÄŸer Ã¼lkelere de Ã¶rnek olmasÄ± gerekiyor.



-Â Yeni bir mÃ¼lteci akÄ±mÄ±na mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z, AFAD, KÄ±zÄ±lay ve diÄŸer sivil toplum kuruÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan devam edecek.



Â - Belki mart ayÄ± iÃ§erisinde bir Astana sÃ¼reci toplantÄ±sÄ± yapÄ±labilir. Bunun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.



LÄ°BYA'DAKÄ° SON GELÄ°ÅžMELER



- Libya konusunda bir ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in bir takÄ±m adÄ±mlar atÄ±ldÄ±.Â



- TÃ¼rkiye'nin sÃ¼rece katÄ±lmasÄ±, aslÄ±nda Libya krizine de bir denge getirmiÅŸtir. Bize ilk gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'nin burada ne iÅŸi var diyenler bile bunu kabul ediyor.

Her ne kadar uluslararasÄ± toplum ona baskÄ± yapÄ±yor gibi gÃ¶zÃ¼kse de biz gerÃ§eÄŸi biliyoruz. Hafter'in hala savaÅŸtan yana olduÄŸunu biliyoruz.



ABD'NÄ°N ORTADOÄžU PLANI

- BaÅŸka bir mesela Filistin meseleseydi. Ortada bir Filistin olarak tanÄ±tÄ±lan devlet dahi yoktur. Ä°srail'in iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ toprak parÃ§acÄ±klarÄ± haline getirilmiÅŸtir.Â Bu plan Filistin'e egemenlik hakkÄ± tanÄ±mÄ±yor. Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me katkÄ± saÄŸlamÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da ifade ettiÄŸi gibi, KudÃ¼s bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir. KudÃ¼s'Ã¼n el deÄŸiÅŸtirmesi, tarihi ve dini kimliÄŸinin deÄŸiÅŸtirilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.



- Bu plan, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± getirecek bir plan deÄŸildir



- TopraksÄ±z, tarihsiz bir Filistin hayal etmektedirler. BazÄ± Arap Ã¼lkelerinin bu plana destek vermesi de dikkat Ã§ekicidir.



- TÃ¼rkiye haklÄ± davasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olmaya devam edecektir.Â Â



AP'DEKÄ° ETKÄ°NLÄ°K



- AP'deki konferans KÃ¼rtlerin geleceÄŸini ele almak bahanesi ile terÃ¶ristlerin kendi propagandasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir platforma dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu Avrupa Parlamentosu'nun suÃ§ iÅŸlediÄŸinin delilidir. Oraya katÄ±lanlar terÃ¶re aÃ§Ä±kÃ§a destek vermektedir.



-Â KÃ¼rtleri korumak istediÄŸini, onlara yol gÃ¶stermek istediÄŸini iddia edenlerin, KÃ¼rtleri kendi bÃ¶lgesel dizaynlarÄ±na bir payanda yapmaktan baÅŸka niyetleri yoktur.



SORU - CEVAP



- F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulmasÄ±) YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde maalesef bugÃ¼ne kadar bir netice alamadÄ±k.





