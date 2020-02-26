MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi... Türk-Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi
ABONE OL
26.02.2020 - 21:26 | | AA

Son dakika haberi... Türk-Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

Son dakika haberi... Türk-Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

    Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldıYalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deprem mi oldu, kaç şiddetinde nerede deprem oldu? (27 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

    Deprem mi oldu, kaç şiddetinde nerede deprem oldu? (27 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber