28.07.2020 - 13:42 |
Son dakika... HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme!
Gelen bir son dakika haberine göre, HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.
Ayrıntılar geliyor...
Belediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşadığı iddaa edilen Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada.Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki yasak aşk iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Öte yandan bugün yayınlanan yasak aşkın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.