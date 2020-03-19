Son dakika! Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında görüşleri iki hafta erteleyen Bakanlık, tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla ilişkilerinin devamının sağlanması amacıyla yeni düzenleme yaptı.

Buna göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı ikiye çıkarıldı.

Tutuklu ve hükümlülere, ertelenen açık ve kapalı görüş hakları herhangi bir kayba uğramadan ilerleyen süreçlerde kullandırılacak.

Açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinden sonra yaklaşık 40 bin hükümlü ve tutuklu yakınlarıyla telefonla görüştü.