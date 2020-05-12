MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika I Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması
ABONE OL
12.05.2020 - 14:10 |

Son dakika I Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması

Son dakika gelen bilgilere göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda corona virüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika I Adalet Bakanı Gül'den corona virüs açıklaması

Son dakika haberi I Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor. Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir. Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir.

(Normalleşme süreci)

Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacak.

Noterler ve adli tıp normal çalışmaya başladı.

 

Roma döneminden kalan çeşmeden 2 bin yıldır su akıyorBursa'da 2 bin yıllık Roma döneminden kalan çeşme hala akmaya devam ediyor. İlçe halkı sularını 2 bin yıllık çeşmeden içiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da aile sağlığı merkezinde hırsızlık şoku!

Avcılar'da aile sağlığı merkezinde hırsızlık şoku!

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Sıradaki Haber