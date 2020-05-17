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17.05.2020 - 09:07 | | AA

Son dakika I AK Parti'li Dağ: 'Gençler geleceğimizin umudu'

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençler geleceğimizin umudu. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin Türkiye ve dünyada olup bitenleri yakından izlediklerini biliyorum ve bunu oldukça sevindirici buluyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika I AK Parti'li Dağ: 'Gençler geleceğimizin umudu'

Türkiye Yazarlar Birliği'nden (TYB) yapılan yazılı açıklamada, TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin'in sosyal medya üzerinden yönettiği "Gençlik ve Kültür" programına katılan Dağ'ın değerlendirmeleri paylaşıldı.

Gençlerin yönetimde yer almasının gerekli olduğunu vurgulayan Dağ, gençlerin "bir tıkla" dünyada olup bitenleri izlediğini belirtti.

"Gençlere güvenemeyiz, gençlere bu ülkeyi emanet edemeyiz" söyleminin yanlış olduğunun altını çizen Dağ, şöyle devam etti:

"Günümüz gençleri hayata daha donanımlı başlıyor. Gençler geleceğimizin umudu. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin Türkiye ve dünyada olup bitenleri yakından izlediklerini biliyorum ve bunu oldukça sevindirici buluyorum."

Zengin'in "Bugünlerde hangi kitaplar okuyorsunuz" sorusuna ilişkin Dağ, şunları k

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