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11.05.2020 - 15:18 | | DHA, AA

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Teröristlerce tuzaklanan mayın ve EYP'ler imha edildiMilli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.
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