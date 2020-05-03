03.05.2020 - 11:04 |
Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi.
Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.
Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.
Diğer taraftan, paylaşılan görüntülerde bazı hasta odalarının hazırlık aşamasının tamamlandığı görüldü. Hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görüntülendi. Video üzerinde de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.
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