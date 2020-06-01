MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle 'corona virüs diplomasisi'
ABONE OL
01.06.2020 - 09:06 | | AA

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle 'corona virüs diplomasisi'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden, kontrollü sosyal hayatın ilk günü sayılan 1 Haziran'a kadar dünya ülkelerinin liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü.

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle 'corona virüs diplomasisi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte 4 kez olmak üzere en fazla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşürken, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 82 günde onlarca ülke liderleriyle görüşmesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüş alışverişinde bulundu

Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve corona virüs salgını ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Balık tutma yasağı kalktı, vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti!Tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir ay sonra bir ilk! Başladı...

Bir ay sonra bir ilk! Başladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saat aralığında? 18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi, şehirler arası yolculuk izni var mı?

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi saat aralığında? 18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi, şehirler arası yolculuk izni var mı?

Sıradaki Haber