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28.05.2020 - 15:14 |

Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında videokonferans sistemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı başladı.

Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
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Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

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Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

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