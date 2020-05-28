Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.