Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Salgınla mücadeledeki son durumun değerlendirileceği toplantıda, günlük vaka sayılarına bakılacak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni adımlar atılacak.

Gündemde ilk sırada hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu kısıtlama, 19 Mayıs'ı da içerecek şekilde 4 güne çıkarılabilir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de yeni adımlar gelebilir. Sokağa çıkılacak gün ve saat sayısı artırılabilir.

Geçtiğimiz hafta, 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Bu illerdeki durum değerlendirilecek. Kısıtlamanın kaldırılmasının olumsuz bir etkisi olmadığı görülürse bu 7 ile yenileri eklenecek.

Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir.

RESTORAN, KAFE VE PASTANELERİN DURUMU DA GÖRÜŞÜLECEK

Seyahat kısıtlamasının uygulandığı illerin durumunun da değerlendirileceği toplantıda ayrıca, restoran, kafe ve pastanelerin durumunun masadaki ilk başlık olması bekleniyor. Bu konuda günlük vaka sayıları ve Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınacak. Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse bu işletmeler temmuz ayından itibaren, gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve yarı kapasiteyle çalışmak koşulu ile hizmet vermeye başlayabilecek.

Vaka sayısındaki azalış veya artışa göre bu takvimde 15 gün ilave ya da çıkarma olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA SON VERİLEBİLİR

Sokağa çıkma kısıtlamaları da kabine gündeminde. Vaka sayısı burada da kriter alınacak. Olumlu seyre göre önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına uygulanan kısıtlama da aynı şekilde kaldırılabilir.

LİBYA VE SURİYE

Dış gündemde öne çıkan başlıklar ise Libya ve Suriye olacak. Libya'da sahada yaşanan çatışmalar yakından takip ediliyor.

Suriye başlığında ise gözler İdlib'den gelen istihbarat raporlarında. Suriye'nin kuzeyinde güvenli hale getirilen bölgelere yönelik terör tehdidi üzerinde durulacak. Bu tehdide karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.