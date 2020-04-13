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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika I Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
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13.04.2020 - 15:17 | | AA

Son dakika I Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Son dakika I Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı.

Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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