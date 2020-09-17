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17.09.2020 - 09:50 |

Son dakika I Türkiye ve Litvanya'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'ın her iki ülke arasında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle yayımladıkları ortak mesajda, "Ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz" denildi.

Son dakika I Türkiye ve Litvanya'dan ortak açıklama

İki bakanın yaptığı ortak açıklamada, bugün Türkiye ve Litvanya arasında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 90'ıncı yıl dönümü olduğu bildirildi. Tarihi antlaşmanın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının temel hukuki belgesi olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dostluk Antlaşması' 17 Eylül 1930'da Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Litvanya’nın Moskova Orta Elçisi Jurgis Baltrusaitis arasında imzalanmıştır. Antlaşma, ertesi yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Litvanya Cumhurbaşkanı Antanas Smetona tarafından onaylanmıştır. Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayanan mükemmel ikili ilişkilere sahiptir. Türkiye, bağımsız Litvanya'nın 1940 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgalini ve ilhakını tanımamıştır. 90 yıl önce Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana, iki ülke, eğitimden ticarete çeşitli alanlarda ikili anlaşmalarla ifade edilen güçlü bir ilişki kurmuştur. Türkiye, Litvanya’nın NATO üyeliğini desteklemiş ve Litvanya da Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini desteklemektedir ve iki ülke diğer uluslararası kuruluşlarda verimli bir işbirliğine sahiptir. İlişkilerimizin önemli bir dönemine ulaşarak 90'ıncı yıl dönümünü kutlarken, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz."

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