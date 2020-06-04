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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika I Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
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04.06.2020 - 16:30 |

Son dakika I Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi hakkında 'Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir' ifadelerini kullandı.

Son dakika I Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla “kaldırın dokunulmazlıkları” şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!

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Turan ardından şu görselleri paylaştı:

 

Son dakika I Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Partiden ilk yorum

Son dakika I Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Partiden ilk yorum

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