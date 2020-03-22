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22.03.2020 - 10:48 | | DHA

Son dakika! İbrahim Kalın'dan corona virüs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan corona virüs paylaşımı yaptı. Kalın, "Bugün itibariyle dünyada vaka sayısı 300 bini, ölümler 13 bini aştı. Salgın hız kaybetmiyor. Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika! İbrahim Kalın'dan corona virüs paylaşımı

İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:

Bugün itibariyle dünyada vaka sayısı 300 bini, ölümler 13 bini aştı.

Salgın hız kaybetmiyor.

Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız.

Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım.

#EvdeKal ve mücadeleye katkı ver.
Başka yol yok.
Birlikte başaracağız.

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.
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